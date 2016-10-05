Первую премию Ассоциации независимых киножурналистов вручили Василию Сигареву

Премию Ассоциации независимых киножурналистов при Союзе кинематографистов РФ - "Резонанс" впервые вручили на Ялтинском международном фестивале "Евразийский мост".

Победителей путём голосования выбирали киножурналисты со всей страны. В главной номинации - "Лучший фильм" - была выбрана комедия свердловского режиссёра Василия Сигарева "Страна Оз".

Премия "Резонанс" в Год отечественного кино учреждена Союзом кинематографистов России, для того чтобы региональные киножурналисты могли высказать своё мнение и отдать предпочтение тем режиссёрам и картинам, которые заслуживают особого признания.

К работе уральца Василия Сигарева, напомним, благосклонно отнеслись и кинокритики. На "Кинотавре" в 2015 году фильм "Страна Оз" получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков России - "Белый слон" .

Теперь премию "Резонанс" будут вручать ежегодно в рамках фестиваля "Евразийский мост".