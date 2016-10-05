Первую премию Ассоциации независимых киножурналистов вручили Василию Сигареву
5 октября 2016, 15:22
Премию Ассоциации независимых киножурналистов при Союзе кинематографистов РФ - "Резонанс" впервые вручили на Ялтинском международном фестивале "Евразийский мост".
Победителей путём голосования выбирали киножурналисты со всей страны. В главной номинации - "Лучший фильм" - была выбрана комедия свердловского режиссёра Василия Сигарева "Страна Оз".
Премия "Резонанс" в Год отечественного кино учреждена Союзом кинематографистов России, для того чтобы региональные киножурналисты могли высказать своё мнение и отдать предпочтение тем режиссёрам и картинам, которые заслуживают особого признания.
К работе уральца Василия Сигарева, напомним, благосклонно отнеслись и кинокритики. На "Кинотавре" в 2015 году фильм "Страна Оз" получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков России - "Белый слон" .
Теперь премию "Резонанс" будут вручать ежегодно в рамках фестиваля "Евразийский мост".
Кстати
Во время визита в Екатеринбург актриса Инна Чурикова рассказала "ОГ" о своём отношении к картине "Страна Оз":
- Я люблю кино смелое, неординарное. Кино, которое в чём-то ломает каноны. И если говорить о фильмах, которые меня зацепили из последнего - это, конечно, "Страна Оз". Это очень живой фильм, жизненный - над ним можно и посмеяться, и подумать.
Напомним, актриса стала лауреатом премии "Ника" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за работу в этой кинокартине.