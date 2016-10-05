6 октября. 11:00. В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая презентации проекта "Мамино счастье. Я родился".

Участники пресс-конференции:

Руководитель благотворительного проекта "Мамино счастье" Ринат Салихянов

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова

Заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов

Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции: