Пресс-конференция, посвящённая презентации проекта "Мамино счастье. Я родился"

5 октября 2016, 15:27

6 октября. 11:00. В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге  состоится пресс-конференция, посвящённая презентации проекта "Мамино счастье. Я родился".

Участники пресс-конференции:

  • Руководитель благотворительного проекта "Мамино счастье" Ринат Салихянов
  • Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков
  • Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова
  • Заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов

Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции:

  • Какой отклик у родителей и медицинских сотрудников получили проект "Мамино счастье" -"Книга ответов"? Как издание распространяется сегодня?
  • Какие предметы вошли в "коробку для младенца"? Как этот комплект должен помочь молодой маме?
  • Предполагается, что коробка для мамы будет предназначаться для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сколько человек могли бы получить эти комплекты в Екатеринбурге и в Свердловской области?
  • Каков усредненный портрет мамы, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, в регионе? На какую поддержку от государства сейчас может рассчитывать такая женщина?
  • Как вручение коробки с комплектом вещей для малыша потенциально может поддержать и облегчить положение мамы? На какой результат рассчитывают эксперты?
  • Каковы сроки запуска проекта в регионе? Что для этого необходимо?
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