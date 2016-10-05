За год в Екатеринбурге построили 24 высотки

За последний год в Екатеринбурге сдали в эксплуатацию 24 здания метражом выше 75 метров, заявил первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко на форуме высотного строительства 100+.

Кроме того, было выдано разрешение на строительство 32 таких объектов. Всего в Екатеринбурге 169 введённых в эксплуатацию зданий выше 75 метров: шесть из них – выше 100 метров. В том числе два самых высоких здания – башня "Исеть" (209 метров) и Бизнес-центр "Высоцкий" (188 метров).