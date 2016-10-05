Центробанк отозвал лицензию "АйМаниБанка"

Банк России опубликовал приказ об отзыве лицензии на осуществление операций коммерческим банком "АйМаниБанк". В качестве причины закрытия банка регулятор указывает неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В Екатеринбурге "АйМаниБанк" имел один офис - на Малышева, 24.

- В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ООО КБ "АйМаниБанк" неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, - говорится в сообщении Центробанка. - Досоздание резервов в необходимых объёмах привело к полной утрате собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации её деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Регулятор уточняет: "АйМаниБанк" - участник системы страхования вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". В соответствии с законодательством вкладчикам банка, средства будут выплачены в размере 100%, но не более 1,4 млн. рублей в совокупности на одного вкладчика.

Как указывается на сайте "АйМаниБанка", руководителем временной администрации назначена представитель Банка России Жанна Тимохина.