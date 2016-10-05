Евгений Куйвашев вручил награды свердловским педагогам

На торжественном приёме по случаю Дня учителя губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил лучшим из них награды федерального и регионального уровня.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, 13 учителей удостоены звания "Почётные работники общего образования Российской Федерации". Кроме того, пять человек отмечены наградами регионального уровня (почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области).

По словам Евгения Куйвашева, на Среднем Урале многое делается для того, чтобы образование было одновременно качественным и доступным.

Руководство региона намерено добиться, чтобы к 2025 году все свердловские школьники обучались в первую смену. Для этого в течение ближайших лет необходимо создать более 165 тыс. новых учебных мест.

— Конечно, уральская школа сильна не только зданиями, учебными кабинетами и современным оборудованием. Она сильна, прежде всего, своими кадрами, нашими замечательными учителями. И здесь мы делаем акцент на создании благоприятных условий для учительского труда, поддержки опытных и молодых педагогов, сельских учителей, — сказал губернатор.

Фото: Алексей Кунилов