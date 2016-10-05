Энергетики выпустили в Исетское водохранилище 70 тысяч мальков амура и толстолобика

Сотрудники Среднеуральской ГРЭС сегодня, 5 октября, выпустили в Исетское водохранилище 71 806 мальков белого амура и белого толстолобика. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе ПАО "Энел Россия" по УрФО.

Каждая рыбка весит 20 граммов. Через три-четыре года вес особи может достигнуть полутора килограммов. Белый амур, он же "травяной карп", очищает водоёмы от излишков растительности. Белый толстолобик, профильтровывая зацветшую и мутную воду, питается планктоном.

Добавим, энергетики проводят зарыбление четвёртый год подряд. Такая экологическая акция позволяет восполнить биологический баланс водоёма.

Фото: ПАО "Энел Россия" по УрФО