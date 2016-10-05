Пресс-подход по итогам встречи Куйвашева с Послом Республики Корея Пак Ро Бёком

5 октября 2016, 16:30

6 октября. 14:00. По итогам встречи сторон состоится пресс-подход губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Российской Федерации господина Пак Ро Бёка.

Пресс-подход, посвящённый развитию сотрудничества Свердловской области с Республикой и проведению на Среднем Урале российско-корейского бизнес-форума, пройдёт в холле "Круглого зала" Дома Севастьянова.

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