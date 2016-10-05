В Екатеринбурге откроется выставка "Библиотека и таможенная служба: грани соприкосновения"

5 октября 2016, 16:41

6 октября. 15:00. В Арт-гостиной Свердловской областной научной библиотеки имени В.Г. Белинского состоится открытие выставки "25 лет таможенной службе Российской Федерации: страницы истории".

Организаторы выставки: Уральское таможенное управление, Кольцовская таможня им. В. А. Сорокина, Екатеринбургская таможня, Уральская оперативная таможня, Государственный архив Свердловской области и Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского.

Выставочный проект "Таможенная служба России: страницы истории", приуроченный к 25-летнему юбилею Таможенной службы Российской Федерации, предоставляет возможность познакомиться с историей таможенного дела на Урале.

Выставка будет работать до 13 ноября. Вход свободный.

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