Вячеслав Володин избран спикером Госдумы

На открывшемся сегодня первом заседании депутаты нижней палаты федерального парламента избрали Вячеслава Володина спикером Государственной Думы седьмого созыва.

Напомним, ранее он занимал пост заместителя главы администрации Президента России. На пост председателя Государственной Думы его выдвинули Высший и Генеральный советы "Единой России".

Вячеслав Володин — выпускник Саратовского института механизации сельского хозяйства и Российской академии государственной службы при Президенте РФ, имеет научные степени кандидата технических наук и доктора юридических наук. Парламентскую карьеру начал в 1999 году, когда был впервые избран депутатом Государственной Думы. С 2005 года стал работать на разных постах в руководстве "Единой России". С 2007 по 2010 год был вице-спикером Госдумы пятого созыва. С 2010 года трудился на разных должностях в аппарате правительства РФ и администрации Президента России.