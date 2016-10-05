Росатомом будет руководить Александр Локшин

Руководить российской атомной отраслью вместо Сергея Кириенко, назначенного в среду, 5 октября, на пост первого замглавы администрации президента РФ, будет первый заместитель гендиректора корпорации Александр Локшин.

Как сообщила пресс-служба Росатома, Локшин будет осуществлять руководство госкорпорацией до назначения нового гендиректора.

- В связи с переходом С.В. Кириенко на другую работу, по установившемуся порядку, во время отсутствия генерального директора, его обязанности исполняет первый заместитель по операционному управлению Александр Локшин, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Росатома. - До выхода Указа Президента России о назначении нового генерального директора Госкорпорации Александру Марковичу Локшину поручено осуществлять оперативное руководство атомной отраслью.

Напомним, Сергей Кириенко, долгое время возглавлявший Росатом, был назначен на должность первого замглавы кремлёвской администрации вместо Вячеслава Володина, избранного депутатом Государственной Думы РФ. Вячеслав Володин уже на первом заседании Госдумы был избран спикером нижней палаты парламента.