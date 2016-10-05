Павел Крашенинников возглавил один из комитетов Госдумы
5 октября 2016, 17:39
Павел Крашенинников сегодня избран председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Об этом сообщила пресс-служба Государственной Думы.
Напомним, он избран депутатом нижней палаты федерального парламента по партийному списку от Свердловской области. На пост главы комитета Павел Крашенинников был выдвинут по предложению единороссов.
Сегодня же депутаты нижней палаты федерального парламента избрали председателей ещё 25 комитетов Госдумы.
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