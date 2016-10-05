Службу по контракту для участия в боевых действиях сократят до полугода

Срок службы по контракту для участия в боевых действиях планируется ограничить 6 и 12 месяцами. Соответствующий законопроект, предусматривающий возможность заключения военнослужащими краткосрочных контрактов, опубликован на сайте Правительства РФ. Как следует из текста документа, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности, контракты можно будет заключать на 6 месяцев и на 1 год. Законопроект подготовило Минобороны РФ.

- Законопроектом предлагается предоставить военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы), и гражданам, пребывающим в запасе, изъявившим желание поступить на военную службу по контракту, для участия в решении задач в период чрезвычайных обстоятельств или в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России, а также в походах кораблей, право на заключение контракта о прохождении военной службы на срок до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения, но не более чем на один год со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы, -сообщается в опубликованной пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта отмечают, что в соответствии с действующим законодательством первый контракт о прохождении военной службы солдатами и матросами заключается на срок два года либо три года. Для офицеров, прапорщиков и мичманов срок первого контракта составляет пять лет.

Изменения в законодательстве необходимы для повышения мобильности войск, максимально быстрому формированию и укомплектованию подразделений военнослужащими-контрактниками. Это, в свою очередь, продиктовано активизацией международных террористических и экстремистских организаций, отмечают инициаторы изменений в законодательстве.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.