В Екатеринбургской городской Думе пройдёт заседание депутатской комиссии по бюджету и экономической политике

5 октября 2016, 18:10

6 октября.10:00. В Екатеринбургской городской Думе пройдёт заседание депутатской комиссии по  бюджету и экономической политике. 

Депутаты обсудят отчет администрации города Екатеринбурга об исполнении бюджета города за полугодие 2016 года и внесение изменений в решение городской Думы о едином налоге на вмененный доход отдельных видов деятельности и земельный налог на территории муниципального образования "город Екатеринбург".

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