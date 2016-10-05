6 октября.10:00. В Екатеринбургской городской Думе пройдёт заседание депутатской комиссии по бюджету и экономической политике.

Депутаты обсудят отчет администрации города Екатеринбурга об исполнении бюджета города за полугодие 2016 года и внесение изменений в решение городской Думы о едином налоге на вмененный доход отдельных видов деятельности и земельный налог на территории муниципального образования "город Екатеринбург".