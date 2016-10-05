Алексей Лихачёв возглавил Росатом

Президент России Владимир Путин назначил на должность генерального директора корпорации "Росатом" первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации Алексея Лихачёва. Указ главы государства сегодня, 5 октября, опубликован на сайте Кремля.

Следующим указом Путин включил Алексея Лихачёва в состав наблюдательного совета Госокорпорации. Документы вступили в силу со дня подписания.

Напомним, сегодня пост корпорации "Росатом" оставил Сергей Кириенко. На его место на время отсутствия гендиректора был назначен первый заместитель гендиректора корпорации Александр Локшин.

Справка "ОГ"

Алексей Лихачёв родился 23 декабря 1962 года в Сарове. Он окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И.Лобачевского. Имеет звание доктора экономических наук.

Лихачёв начал трудовой путь с должности инженера Горьковского научно-исследовательского приборостроительного института. С 1992 по 2000 год он трудился управляющим в нижегородской социально-промышленной страховой компании "Аваль". С 2000 по 2007 Алексей Лихачёв избирался депутатом Государственной Думы. Затем он занимал должности советника министра экономического развития Российской Федерации, директора сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития РФ и заместителя главы Минэкономразвития.

С 13 февраля 2015 года Алексей Лихачёв трудился в должности первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации.