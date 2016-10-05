Сегодня депутаты Государственной Думы определились с составом руководства 26 комитетов нижней палаты федерального парламента. Как сообщили "ОГ" в пресс-службе Свердловского регионального отделения "Единой России" Сергей Бидонько назначен заместителем председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Напомним, Сергей Бидонько избран депутатом Госдумы от Среднего Урала по одномандатному округу. До выборов он возглавлял министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. На пост заместителя председателя комитета Госдумы Сергей Бидонько выдвинут единороссами.

Он будет работать на новой должности под руководством Евгения Москвичева (фракция "Единая Россия"), избранного сегодня же председателем комитета Госдумы по транспорту и строительству.