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"Автомобилист" проиграл шестой матч подряд

5 октября 2016, 21:36

Хоккейный клуб "Автомобилист" в Екатеринбурге уступил тольяттинской "Ладе" со счётом 4:3. Таким образом, подопечные Андрея Разина проиграли шестой матч подряд.

Счёт в матче открыли гости, однако "Автомобилист" усилиями Павла Турбина отыгрался уже через минуту.

Второй период выдался более результативным: сначала Анатолий Голышев забросил свою вторую шайбу в сезоне, а затем Николай Тимашов сделал счёт 3:1. Под занавес периода "Лада" одну шайбу отыграла.

Завершающий период в очередной раз стал для "шофёров" провальным. Тольяттинцы не только смогли счёт сравнять, но и вырвать победу в основное время.

Следующий матч "Автомобилист" также проведёт дома. Соперником "шофёров" станет "Нефтехимик".

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