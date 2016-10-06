6 октября.11:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая последствиям возможного изменения минимальной стоимости на крепкие спиртные напитки на алкогольном рынке РФ.

Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин, заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Светлана Островская и оперуполномоченный по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области, майор полиции Сергей Разумов обсудят суть инициативы по изменению минимальной стоимости на крепкий алкоголь (в частности на водку) и легализации Интернет-торговли спиртными напитками, расскажут о результатах работы по недопущению на рынок алкоголя контрафактной и некачественной продукции, а также внедрения в уральской глубинкеавтоматизированной системы, предназначенной для государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).