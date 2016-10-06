"Грифоны" начали регулярный чемпионат с волевой победы

В первом матче стартовавшего сегодня регулярного чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги екатеринбургский "Урал" лишь в самой концовке вырвал победу у ижевской Команды "Купол-Родники". 74:71 (18:28, 18:10, 13:25, 25:8).

В третьей четверти преимущество гостей достигало 15 очков, но "Урал" все-таки смог спасти матч. Самыми результативными стали Андрей Кузёмкин (17 очков), Кирилл Горнаев и Григорий Мотовилов (по 10).

В атаке Андрей Кузёмкин