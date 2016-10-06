Россия приостановила соглашение с США о сотрудничестве в ядерной отрасли

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым Россия приостанавливает действие соглашения с США о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах. Как следует из текста распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров, это было сделано с связи с тем, что ранее США сами существенно нарушили пункты соглашения. Кроме того, политика постоянных санкций против России требует принятия контрмер в отношении США.

- В связи с введением Соединенными Штатами Америки ограничений на сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергетики и в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" приостановить действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах от 16 сентября 2013 года, - указывается в документе. - Поручить МИДу России направить Американской Стороне письменное уведомление о приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах от 16 сентября 2013 года.

Как указывает пресс-служба Правительства РФ, введение Соединёнными Штатами санкций против России непосредственно затронуло и вопросы сотрудничества в сфере ядерных исследований и атомной энергетики. Так, в апреле 2014 года госкорпорация "Росатом" получила письмо из Министерства энергетики США в котором американская сторона уведомила о приостановлении сотрудничества в области атомной энергетики в связи с событиями на Украине.

Отметим, в соглашении от 2013 года определялись направления научно-технического сотрудничества в области использования мирного атома, ядерная безопасность, проектирование атомных станций, инновационные виды реакторного топлива, использование ядерных и радиационных технологий в медицине и промышленности, а также обращение с радиоактивными отходами.

Как сообщалось ранее, Россия также приостановила действие Соглашения об утилизации оружейного плутония (СУОП). Для возобновления сотрудничества в этой области Россия требует, в том числе, снятия экономических санкций.