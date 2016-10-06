Уроженец Лесного Масленников стартует в финале Кубка мира по пулевой стрельбе

Бронзовый призёр Игр-2016 свердловчанин Владимир Масленников принимает участие в финале розыгрыша Кубка мира по пулевой стрельбе в итальянской Болонье. Как сообщает ТАСС, турнир стартует сегодня, 6 октября.

В состав сборной России кроме Масленникова вошли серебряные призёры Олимпиады в Рио Сергей Каменский и Виталина Бацарашкина, обладатель бронзовой награды Игр-2016 Кирилл Григорьян, а также представитель Московской области Владимир Исаков, москвич Алексей Климов, петербурженка Светлана Медведева и жительница Архангельска Дарья Вдовина. Россиянам предстоит бороться за награды в семи видах программы из десяти.

Всего в соревнованиях принимают участие 99 стрелков из 34 стран мира.

Агентство "Весь спорт" приводит расписание международного турнира: