Взносы на капремонт в 2017 году на Среднем Урале увеличатся на 5,6%

Прогнозный уровень инфляции для индексации минимального взноса на капремонт многоквартирных домов в 2017 году составит 5,6%. Такой приказ регионального министерства энергетики и ЖКХ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Напомним, по российскому законодательству размер платежей за капитальный ремонт должен ежегодно пересчитываться, исходя из зафиксированного Росстатом уровня инфляции. Это необходимо, поскольку одновременно с ростом цен на все товары дорожают и строительные материалы, необходимые для проведения капитального ремонта в жилых домах.