В Шамони запретили прыжки в костюмах вингсьют после гибели уральского бэйсджампера

После гибели екатеринбургского экстремала Ратмира Нагимьянова мэрия французского курорта Шамони запретила прыжки со скал в специальных летательных костюмах вингсьют. Как сообщает ТАСС, такое решение мэрия приняла в минувшую среду.

— Занятия данным видом спорта приостанавливаются на неопределённое время в долине Шамони вплоть до того, как будут сделаны конкретные предложения по обеспечению безопасности таких прыжков, — приводит агентство сообщение администрации.

Ранее мэрия курорта вводила запрет на прыжки в 2012 году после нескольких смертельных случаев. Спустя год после введения ряда правил чиновники снова разрешили прыжки.

Как писала "ОГ", свердловчанин Нагимьянов погиб 3 октября, совершая прыжок в вингсьюте с высоты 3 800 метров. У спортсмена не раскрылся парашют, и он врезался в трёхэтажное здание. После трагедии друзья Ратмира Нагимьянова организовали сбор средств в помощь семье.

Добавим, по данным французских СМИ, уральский экстремал стал пятым человеком, который погиб с начала года в Шамони, совершая прыжок в вингсьюте.

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