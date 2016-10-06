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ПАЛИВОДА

Андрей Разин предложил команде прыгнуть в бассейн и написать письмо в "Битву экстрасенсов"

6 октября 2016, 11:09

Хоккейный клуб "Автомобилист" проиграл шестой матч подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Главный тренер "шофёров" Андрей Разин предложил весьма неординарный способ для того, чтобы взбодрить команду, а также посетовал на чёрную магию. 

- Такое чувство, будто спишь, а тебе всё один и тот же сон снится и снится, не можешь проснуться, - сказал на послематчевой пресс-конференции в Екатеринбурге наставник "шофёров". - Семнадцать игр отыграли, и могу сказать, что по игре уступили только "Ак Барсу" и ЦСКА. В остальных играх боремся, цепляемся, но что-то не то. Сегодня ещё и свет погас вдобавок ко всем этим событиям. Если бы он хотя бы минут на пять пораньше погас...

Честно говорю: такого не бывает. Но это происходит всё на самом деле. Из этой ситуации надо выходить. Хочу сказать всем недоброжелателям, которые есть, которые ждут и устраивают дискотеки, когда мы проигрываем: мы будем бороться до конца. Чёрная полоса пройдёт, и наступит и белая. Здесь и психология влияет, и мастерство. Бежим вперёд, есть миллион моментов, но не идёт почему-то. У меня есть предложение по этому поводу. Можно завтра съездить в бассейн, прыгнуть всей командой с десятиметровой вышки. Я предлагал прыгнуть перед прошлой игрой, но Олег Гросс запретил. Я ведь первый прыгну.

У нас в команде сейчас хорошие отношения, мы единый коллектив. Может быть, нам кто-то чёрную магию подкинул, надо письмо в "Битву экстрасенсов" написать, - сказал Андрей Разин. 

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