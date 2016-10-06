Суд дал властям Тавды два месяца на замену трубопроводов

Трубы теплоснабжения и горячего водоснабжения в Тавде должны быть заменены администрацией Тавдинского городского округа в течение двух ближайших месяцев. Такое решение вынес Тавдинский городской суд на основании искового заявления прокуратуры. Областной суд Свердловской области при рассмотрении апелляции ответчика поддержал решение первой инстанции.

- По результатам обследования сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на участках от ул. Ленина, д. 108 до ул. 9 Января, д. 89, длиной 100 м; от теплового колодца по ул. Ленина, д. 93 до ул. Ленина, д. 108, с отводами ул. Ленина, д. 91, д. 106, длиной 270 м; от ул. 8 Марта до пр. Дзержинского, д. 12, длиной 70 м; от ул. Ватутина, д. 51 до ул. К.Маркса, д. 76, длиной 100 м установлено, что трубопроводы находятся в сильно изношенном, коррозийном состоянии, что требует их замены, - сообщила официальный представитель свердловской облпрокуратуры Марина Канатова. - В суде было доказано, что обязанность по замене труб лежит на администрации городского округа как на собственнике имущества, поскольку МУП "Тавдинские энергетические системы" в силу неудовлетворительного финансового положения самостоятельно выполнить данные работы не в состоянии.

Как пояснили в прокуратуре, согласно Правилам технической эксплуатации энергоустановок, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, при эксплуатации систем тепловых сетей должна быть обеспечена надёжность теплоснабжения потребителей.

Решение суда вступило в законную силу.