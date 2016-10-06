Ледовый городок в Екатеринбурге посвятят сказкам Корнея Чуковского

6 октября 2016, 12:14

Произведения детского писателя Корнея Чуковского станут главной темой ледового городка, который по традиции появится в центре уральской столицы. Об этом "ОГ" сообщили в управлении культуры администрации Екатеринбурга.

В основу оформления городка лягут известные сказки писателя, в частности, "Айболит", "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха".

— Ледовый городок разместится на старом месте — на площади 1905 года. Документация по городку уже готова и находится на стадии подписания, — рассказали в управлении культуры.

Ожидается, что в конце октября будет объявлен конкурс на строительство ледового городка.

Как писала "ОГ", в 2015 году новогодний городок был посвящён русским сказкам. Впервые на территории ледового городка работал бесплатный Wi-Fi.

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