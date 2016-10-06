Свердловский бизнесмен добивается "права на забвение"

6 октября 2016, 11:38

Екатеринбургский бизнесмен Александр Невмежицкий подал один из первых на Урале судебных исков по применению "права на забвение". Об этом сообщил "Коммерсант".

Напомним, с начала 2016 года вступили в силу поправки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", позволяющие россиянам добиваться от руководства поисковых сервисов закрытия ссылок на интернет-страницы с нежелательной информацией.

Александр Невмежицкий, например, подал в Верх-Исетский райсуд иск к компаниями "Яндекс" и "Google" с требованием прекратить выдачу сведений об URL (указателе страниц в Интернете), позволяющих получить потерявшую актуальность информацию.

Дело в том, что три-четыре года назад Александр Невмежицкий входил в руководство сразу нескольких строительных компаний, которые запомнились свердловчанам весьма спорным подходом к качеству возводимых объектов. Теперь бизнесмен пытается очистить свою деловую репутацию, закрыв доступ к публикациям 2012-2013 годов.

Стоит отметить, что это далеко не единичный случай. Например, в компанию "Яндекс" только за первый квартал 2016 года обратились 1 300 россиян, требующих закрыть ссылки на какие-либо интернет-страницы.

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