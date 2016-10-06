Уральский государственный театр эстрады представит музыкальный проект "ГолосА"

6 октября 2016, 11:41

7 октября. 19:00. Уральский государственный театр эстрады представляет театральный музыкальный проект "ГолосА", подготовленный "Арт-студией" под руководством Елены Захаровой.

Яркие, профессиональные и такие разные голоса артистов Театра эстрады воспроизведут музыку разных эпох, жанров, характеров.

Зритель погрузится в песенную культуру Грузии, Финляндии и Португалии. Народные душевные песни сменит театрализованный блок праздника музыки – костюмы, декорации и голоса которого покажут изнанку человеческой души, маски, фальшь. Прозвучат классические произведения великих композиторов: Россини, Чайковского, Глинки, Генделя. На смену театрализованному балу музыкальных шедевров придут мелодии современности. Знаменитая и популярная – музыка, которая нас окружает сейчас: танцевальные произведения, лёгкие джазовые композиции, российские и зарубежные эстрадные хиты.

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