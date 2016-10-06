Звёздный дождь Дракониды смогут наблюдать свердловчане в ближайшие выходные

Вечером 8 и 9 октября жители Свердловской области смогут наблюдать метеорный поток Дракониды, порождённый хвостом кометы 21P/Джакобини, сообщил "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

"Начать наблюдение метеорного потока уральцы смогут в сумерках 8 и 9 октября, сосредоточив взгляд высоко над горизонтом в северо-западном направлении (ориентир — ярчайшая на это время звезда Вега). Лучше всего он будет виден в пригородах, вдали от городских огней. Метеоры, разлетаясь с высокой скоростью, приобретают ярко-жёлтый или красный оттенок, поэтому при хорошей погоде будут заметны на фоне тёмного неба. Поток Дракониды связан с приближением кометы 21P/Джакобини — Циннера. Последний раз она приближалась к Земле в 2011 г. с коротким пиком метеорного потока до 300 штук в час. Её следующее возвращение прогнозируется в сентябре 2018 г. На эти выходные интенсивность ожидается до 20 штук в час, невооружённым глазом посчастливится увидеть от одного до трёх метеоров каждый час", - пояснил "ОГ" Владилен Санакоев.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум показывает положение звезды Вега по отношению к метеорному потоку