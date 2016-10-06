9 октября.16:00. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдёт показ одного из первых советских звуковых фильмов "Возвращение Нейтана Беккера" (1932).

Режиссёр: Рашель Мильман, Борис Шпис. В ролях: Давид Гутман, Соломон Михоэлс, Борис Бабочкин, Елена Кашницкая.

Демонстрация фильма пройдёт в залах выставки в медиатеке Екатеринбургского музея изобразительных искусств (улица Воеводина, 5). Показ и обсуждение проведёт Лилия Немченко.

Вход свободный.