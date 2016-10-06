В Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдёт показ одного из первых советских звуковых фильмов

6 октября 2016, 11:48

9 октября. 16:00. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдёт показ одного из первых советских звуковых фильмов "Возвращение Нейтана Беккера" (1932).

Режиссёр: Рашель Мильман, Борис Шпис. В ролях: Давид Гутман, Соломон Михоэлс, Борис Бабочкин, Елена Кашницкая.

Демонстрация фильма пройдёт в залах выставки в медиатеке Екатеринбургского музея изобразительных искусств (улица Воеводина, 5). Показ и обсуждение проведёт Лилия Немченко.

Вход свободный.

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