В Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдёт показ одного из первых советских звуковых фильмов
6 октября 2016, 11:48
9 октября. 16:00. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдёт показ одного из первых советских звуковых фильмов "Возвращение Нейтана Беккера" (1932).
Режиссёр: Рашель Мильман, Борис Шпис. В ролях: Давид Гутман, Соломон Михоэлс, Борис Бабочкин, Елена Кашницкая.
Демонстрация фильма пройдёт в залах выставки в медиатеке Екатеринбургского музея изобразительных искусств (улица Воеводина, 5). Показ и обсуждение проведёт Лилия Немченко.
Вход свободный.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать