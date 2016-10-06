В Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдут встречи с кураторами успешных выставочных проектов
6 октября 2016, 12:00
8 октября. 16:00. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств состоятся встречи с кураторами успешных выставочных проектов уральской столицы.
В первой встрече примут участие Фёдор Телков с проектом "Наследники мечты" и Евгений Бурденков. Он представит "Уралмаш. Вход со двора".
Следующая встреча пройдёт 22 октября в 16:00. Свои проекты представят Илья Шипиловских ("Городок чекистов: Клуб-ДК-Музей") и Ольга Комлева ("Школа. История одного здания").
Встреча пройдёт в залах выставки "Передовая передового. На стройке новой жизни Урала".
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