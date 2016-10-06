В Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдут встречи с кураторами успешных выставочных проектов

6 октября 2016, 12:00

8 октября. 16:00. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств состоятся встречи с кураторами успешных выставочных проектов уральской столицы.

В первой встрече примут участие Фёдор Телков с проектом "Наследники мечты" и Евгений Бурденков. Он представит "Уралмаш. Вход со двора".

Следующая встреча пройдёт 22 октября в 16:00. Свои проекты представят Илья Шипиловских ("Городок чекистов: Клуб-ДК-Музей") и Ольга Комлева ("Школа. История одного здания").

Встреча пройдёт в залах выставки "Передовая передового. На стройке новой жизни Урала".

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше