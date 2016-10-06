Здание эпохи Конструктивизма сгорело в Екатеринбурге

В ночь на четверг, 6 октября, в центре Екатеринбурга произошёл крупный пожар, в котором было уничтожено заброшенное здание Лесотехнического университета на проспекте Ленина, 79. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров, горели крыша и перекрытия верхних этажей.

- Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на проспекте Ленина поступило в 0:26, - сообщили в пресс-службе регионального упаравления ГУ МЧС. - На тушение были направлены 18 единиц техники и 56 человек личного состава. Пожар был локализован в 2:59 ночи, открытое горение ликвидировано в 4:36 утра.

Причины пожара выясняются, по некоторым данным - огонь развели бездомные, которые давно облюбовали пустующую "коробку".

Отметим, здание на Ленина, 79, построенное в 30-х годах ХХ века, было выполнено в стиле конструктивизма. Ранее там располагался химический факультет Лесотехнического университета.