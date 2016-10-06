Два свердловских предпринимателя стали финалистами Национальной премии "Бизнес-Успех"

Бизнесмены из Свердловской области Виктор Хоминский и Анастасия Талышкина стали лучшими в отборочном туре Национальной премии "Бизнес-успех" по Уральскому федеральному округу и вышли в финал.

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, в Тюмени, где проводился отборочный тур по УрФО, победителей выявляли по шести номинациям: "Лучший экспортный проект", "Лучший проект в сфере торговли и услуг", "Лучший женский проект", "Лучший интернет-проект", "Лучший молодёжный проект" и "Лучший производственный проект".

Свердловчане вышли на первое место по двум из них: Виктор Хоминский (научно-инновационная фирма "Свой Дом") — в номинации "Лучший экспортный проект", Анастасия Талышкина (кондитерская "BEZMUKI") — "Лучший молодёжный проект".

Как сообщили "ОГ" в пресс-службе оргкомитета Национальной премии "Бизнес-Успех", такой всероссийский конкурс уже четыре года проводят Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и Агентство стратегических инициатив. Финал по итогам 2016 года состоится в Москве в феврале 2017 года.