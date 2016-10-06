Для детей из школы-интерната №8 пройдёт экскурсия на фазанью ферму
6 октября 2016, 13:00
7 октября. 11:30. На фазаньей ферме "Русское подворье" пройдёт экскурсия для воспитанников екатеринбургской школы-интерната №8 для детей с отклонениями в развитии.
Дети смогут посмотреть на фазанов, цесарок, перепелов и индюков, живущих в вольерах под открытым небом. Они услышат об особенностях, развитии, повадках и ареале обитания птиц, смогут с ними сфотографироваться.
Фазанья ферма "Русское подворье" — единственная по своей величине в Свердловской области: поголовье на сегодняшний день здесь насчитывает более пяти тысяч птиц.
Ферма находится на 25-м километре Новомосковского тракта.
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