Трансформеры и куклы арестованы в Екатеринбурге

Судебные приставы Кировского района Екатеринбурга произвели арест находившегося в терминале на оптовом рынке товара - владелец магазина игрушек задолжал поставщикам порядка 5 млн рублей. Сам предприниматель с таким подходом был не согласен и отдавать игрушки просто так не собирался. Исполнителям пришлось вызывать силовую поддержку. Лишь после приезда группы быстрого реагирования удалось описать свыше 8,5 тысячи единиц товара.

- По ходатайству взыскателя приставы выехали в торговую точку должника, расположенную на оптовом рынке, для вручения ему постановления о возбуждении исполнительного производства, а также требования о предоставлении документов на товар, находящийся в торговом павильоне, - сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. - Должник отреагировал на визит приставов неадекватно: вместе с работниками и родственниками оказывал активное сопротивление - документы получать отказался и буквально грудью защищал свое имущество.

Фото: УФССП по Свердловской области

В итоге 8,5 тысячи позиций были описаны и арестованы в счёт погашения долга.