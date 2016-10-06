"Уральскую звезду" вручат в Свердловской области

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22 часа назад
«Что? Где? Когда?» нашего времени: Екатеринбург захватили барные викторины
В России набирает популярность интеллектуальная игра «Мозгобойня»
4 октября 2016
Средний Урал приглашает инвесторов из Казахстана
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в составе российской делегации, которую возглавляет президент страны Владимир Путин, принял участие в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум открылся вчера в Астане.
3 октября 2016
Белоярский остался на углях
Посёлок Белоярский начал отопительный сезон на старой угольной котельной. О том, что посёлок нынче будет отапливать новая газовая котельная, строительство которой должно было завершиться 15 сентября, в конце августа экс-председателю правительства Денису Паслеру пообещал глава муниципалитета Павел Юдин. Но сроки запуска нового теплообъекта мэр назвать затруднился.
3 октября 2016
В октябре 1941 года США распространили на СССР систему ленд-лиза
О помощи, которую союзники по антигитлеровской коалиции оказывали нашей стране в годы Великой Отечественной войны, я ещё в детстве слышал и от отца, и от деда, и от мамы.
30 сентября 2016
В Сочи встретились деньги и власть
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил делегацию региона для участия в работе 15-го Международного инвестиционного форума, который проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.
30 сентября 2016 Реклама
Переход на прямые расчёты с поставщиками коммунальных ресурсов: вопросы и мнения
По данным Министерства строительства и ЖКХ России, задолженность населения за коммунальные услуги превысила уже 1 трлн рублей, и каждый год вопрос об эффективности сбора платежей за коммунальные услуги становится темой жарких споров.
28 сентября 2016 Реклама
Мобильные телефоны и смартфоны стали локомотивами рынка бытовой техники и электроники
Тенденция на рынке бытовой техники и электроники такова, что обороты увеличиваются лишь за счет роста цен.
27 сентября 2016
«Был консенсус, хотелось бы его сохранить»
Глава свердловского минфина Галина Кулаченко — о новом депутатском корпусе, областном бюджете-2017 и прогнозах на выход из кризиса.
27 сентября 2016 Реклама
Первое десятилетие
Отметило юбилей предприятие, обеспечивающее 60 процентов рынка свинины для Среднего Урала
27 сентября 2016
В Екатеринбурге открылась выставка "Химия: Наука. Промышленность. Образование 2016"
В Екатеринбурге сегодня, 27 сентября, в рамках ХХ Менделеевского съезда состоялась торжественная церемония открытия выставки "Химия: Наука. Промышленность. Образование 2016".