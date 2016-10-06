"Уральскую звезду" вручат в Свердловской области

В Свердловской области стартовал конкурс среди отелей и гостиниц "Уральская звезда — 2016".

Как сообщает департамент информполитики губернатора, такое состязание проводится в нашем регионе второй год подряд. Лучшие гостиницы Среднего Урала будут названы по девяти номинациям. Их определят по результатам нескольких туров: через опросное голосование, по оценкам конкурсного жюри, через потребительскую оценку в системах онлайн-бронирования. Итоги конкурса подведут в декабре нынешнего года.

Напомним, в 2015 году на такое же состязание заявились 82 гостиницы из 11 муниципалитетов Свердловской области.