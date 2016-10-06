Запрещён ввоз в Россию свинины из Молдовы

Россельхознадзор России сегодня, 6 октября, ввёл ограничения на ввоз в страну живых свиней, мяса и их генетического материала из Молдовы. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, такое решение было принято из-за вспышки африканской чумы свиней в республике.

Ограничения также коснулись поставок мяса диких кабанов, щетины, сырья (рогокопытного, кожевенного и кишечного), продукции, содержащей свинину, охотничьих трофеев от восприимчивых видов животных, не прошедших полную термическую обработку, всех видов кормов и кормовых добавок для свиней. Запрет распространяется и на перевозку животных из Молдовы в Россию.

Кроме того, Россельхознадзор обратился в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы с просьбой предоставить подробную информацию по локализации очагов африканской чумы свиней.

Добавим, всего в Молдове было зарегистрировано два очага вспышки опасного заболевания.