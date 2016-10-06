В Екатеринбурге пройдёт брифинг-открытие "Дней конструктивизма на Урале" в музее архитектуры и дизайна УрГАХА
6 октября 2016, 13:49
7 октября. 14:00. В Екатеринбурге пройдёт брифинг-открытие "Дней конструктивизма на Урале" в музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета.
Программа открытия:
- 14:00. Торжественное открытие, приветственные слова организаторов и гостей выставки
- 14:20. Брифинг, организованный пресс-центром "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге
- 15:00. Кураторские экскурсии по выставке для журналистов и гостей.
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