В Окружном доме офицеров пройдёт концерт, посвящённый 25-летию музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави"
6 октября 2016, 14:01
13 октября. 17:00. В Окружном доме офицеров состоится концерт "Песни, рождённые "Шурави", посвящённый 25-летию музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави".
Концерт пройдёт впервые и призван объединить ветеранов боевых действий, общественные организации патриотической направленности, семьи погибших, студентов и школьников в творческой душевной обстановке. Перед праздничным мероприятием, в 16:00, желающие смогут возложить цветы к мемориалу "Черный тюльпан". В Доме офицеров будут работать выставки музея "Шурави" и его партнёров, а также интерактивные творческие зоны для школьников и студентов. Вход на концерт свободный.
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