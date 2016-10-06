В Окружном доме офицеров пройдёт концерт, посвящённый 25-летию музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави"

13 октября. 17:00. В Окружном доме офицеров состоится концерт "Песни, рождённые "Шурави", посвящённый 25-летию музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави".

Концерт пройдёт впервые и призван объединить ветеранов боевых действий, общественные организации патриотической направленности, семьи погибших, студентов и школьников в творческой душевной обстановке. Перед праздничным мероприятием, в 16:00, желающие смогут возложить цветы к мемориалу "Черный тюльпан". В Доме офицеров будут работать выставки музея "Шурави" и его партнёров, а также интерактивные творческие зоны для школьников и студентов. Вход на концерт свободный.