7 октября. 12:30. В Свердловской областной библиотеке для детей и юношества состоится пресс-конференция, посвящённая "Дню чтения".

В мероприятии примут участие:

И.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков

Поэт, драматург, лауреат молодёжной премии "Триумф" Мария Ботева

Директор Свердловской областной библиотеки для детей и юношества Неля Жамалетдинова

Заместитель директора Муниципального объединения библиотек Марина Коваль

Вопросы пресс-конференции: