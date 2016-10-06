Пресс-конференция, посвящённая Дню чтения

6 октября 2016, 14:12

7 октября. 12:30. В Свердловской областной библиотеке для детей и юношества состоится пресс-конференция, посвящённая "Дню чтения".

 В мероприятии примут участие:

  • И.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков
  • Поэт, драматург, лауреат молодёжной премии "Триумф" Мария Ботева
  • Директор Свердловской областной библиотеки для детей и юношества Неля Жамалетдинова
  • Заместитель директора Муниципального объединения библиотек Марина Коваль

Вопросы пресс-конференции:

  • Областная акция тотального чтения "День чтения" состоится 7 октября по всей Свердловской области почти на 1 000 площадок: как мероприятие пройдёт в Екатеринбурге и других городах Свердловской области? Какие встречи, флэшмобы и уличные акции ждут детей и взрослых?
  • Кому адресована акция? Какой результат ожидают организаторы?
  • Как в этом году участники "Дня чтения" смогут познакомиться с книгами на языках народов России?
  • Как меняется детская современная литература? Что и почему сегодня читают школьники?
  • Какие рекомендации эксперты дают детям и взрослым по поводу выбора литературы для чтения?
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