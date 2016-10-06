Пресс-конференция, посвящённая Дню чтения
6 октября 2016, 14:12
7 октября. 12:30. В Свердловской областной библиотеке для детей и юношества состоится пресс-конференция, посвящённая "Дню чтения".
В мероприятии примут участие:
- И.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков
- Поэт, драматург, лауреат молодёжной премии "Триумф" Мария Ботева
- Директор Свердловской областной библиотеки для детей и юношества Неля Жамалетдинова
- Заместитель директора Муниципального объединения библиотек Марина Коваль
Вопросы пресс-конференции:
- Областная акция тотального чтения "День чтения" состоится 7 октября по всей Свердловской области почти на 1 000 площадок: как мероприятие пройдёт в Екатеринбурге и других городах Свердловской области? Какие встречи, флэшмобы и уличные акции ждут детей и взрослых?
- Кому адресована акция? Какой результат ожидают организаторы?
- Как в этом году участники "Дня чтения" смогут познакомиться с книгами на языках народов России?
- Как меняется детская современная литература? Что и почему сегодня читают школьники?
- Какие рекомендации эксперты дают детям и взрослым по поводу выбора литературы для чтения?
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