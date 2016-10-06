7 октября. 11:00. В международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвящённая развитию индустрии туризма в России, в частности, на Урале.

Руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и министр культуры Свердловской области Павел Креков обсудят поправки в федеральный закон "Об основах о туристской деятельности в Российской Федерации", которые вступают в силу с 1 января 2017 года. Также они расскажут о стратегиях продвижения российского туризма на внутреннем и международном рынках, о реализации инвестиционных проектов в туриндустрии, а также предоставят информацию по спросу и предложению на новогодние туры.