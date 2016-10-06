Выездная пресс-конференция ТАСС, посвящённая развитию индустрии туризма в России

6 октября 2016, 14:22

7 октября. 11:00. В международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвящённая развитию индустрии туризма в России, в частности, на Урале.

Руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и министр культуры Свердловской области Павел Креков обсудят поправки в федеральный закон "Об основах о туристской деятельности в Российской Федерации", которые вступают в силу с 1 января 2017 года. Также они расскажут о стратегиях продвижения российского туризма на внутреннем и международном рынках, о реализации  инвестиционных проектов в туриндустрии, а также предоставят информацию по спросу и предложению на новогодние туры.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше