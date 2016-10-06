В 2017 году в Екатеринбурге реконструируют часть проспекта Ленина в рамках подготовки к ЧМ-2018

В областном правительстве приняли решение о реконструкции проспекта Ленина от пересечения с улицей 8 марта до пересечения с улицей Московской. Об этом на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia" заявил врио министра строительства Свердловской области Алексей Крупкин.

- На участке будут благоустроены все пешеходные зоны, а также будут приведены в порядок фасады домов. В 2017 году все гостевые маршруты должны преобразиться, - отметил он.

По словам Алексея Крупкина, на следующий год запланировано благоустройство прилегающих к Центральному стадиону территорий и реконструкция зданий, которые ранее находились в федеральной собственности и совсем недавно были переданы в ведение региона.