Фонд развития промышленности выделит 300 миллионов рублей для создания завода в Полевском

Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил займ на 300 млн. рублей для строительства второй очереди литейного производства в Полевском.

Напомним, первая очередь литейного завода "Полимет" построена в Полевском весной 2015 года.

Как проинформировали в департаменте внешних коммуникаций ФРП, сейчас речь идёт о создании новой технологической линии по точному литью деталей из чугуна весом от 3 до 100 кг. Там будут трудиться 172 человека. Общая сумма инвестиций равна 847,4 млн. рублей, 300 млн. рублей из которых составит займ от ФРП.

— Это один из шагов по пути импортозамещения, так как продукция нашего производства должна со временем вытеснить, заместить менее качественное литьё зарубежных поставщиков, — отметил гендиректор компании "Полимер" Алексей Дегай.

Кроме того, за последние годы Фонд развития промышленности выдал займы на 1,6 млрд рублей для шести проектов, реализуемых на Среднем Урале.