Свердловские лётчики разбомбили автоколонну в Курганской области

Экипажи самолётов и вертолётов военно-транспортной авиации Центрального военного округа нанесли удар по наземным целям в Зауралье. Как сообщила пресс-служба ЦВО, для отработки бомбометания и ракетных пусков привлекались экипажи из Свердловской, Новосибирской и Иркутской областей. Цели располагались на полигоне Сафакулево и имитировали лагеря, склады и автоколонну противника.

- Экипажи самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 провели бомбометание, пуски неуправляемых авиационных ракет по наземным мишеням, имитирующим базовые лагеря и склады незаконных вооруженных формирований, а также колонну автомобильной техники на марше, - сообщили в пресс-службе ЦВО. - Ранее летчики совершили перелёт с аэродромов базирования из Иркутской, Новосибирской и Свердловской областей на оперативный аэродром Упрун в Челябинской области для совершенствования подготовки на незнакомой местности.

Как отметили представители командования, в рамках учений также были отработаны вопросы десантирования групп специального назначения парашютным и посадочным способом с самолетов и вертолетов.

Всего в учении приняли участие более 800 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц авиационной техники.