Ремонт тепломагистрали заблокировал движение транспорта на улице Ясной в Екатеринбурге

Рабочие АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" до 7 октября перекрыли движение автотранспорта на улице Ясной от дома №38 до Волгоградской из-за ремонта тепломагистрали, пишет пресс-служба администрации уральской столицы.

"При подаче тепла обнаружились пусковые дефекты 15-ти метрового отрезка тепломагистрали на улице Ясной. Чтобы устранить происшествие, мы решили повести плановую замену трубопровода, пока не наступили заморозки. Работы ориентировочно завершатся завтра к восьми утра", - пояснила "ОГ" пресс-секретарь АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" Светлана Тимченко.