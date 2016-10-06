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Ремонт тепломагистрали заблокировал движение транспорта на улице Ясной в Екатеринбурге
6 октября 2016, 15:34
Рабочие АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" до 7 октября перекрыли движение автотранспорта на улице Ясной от дома №38 до Волгоградской из-за ремонта тепломагистрали, пишет пресс-служба администрации уральской столицы.
"При подаче тепла обнаружились пусковые дефекты 15-ти метрового отрезка тепломагистрали на улице Ясной. Чтобы устранить происшествие, мы решили повести плановую замену трубопровода, пока не наступили заморозки. Работы ориентировочно завершатся завтра к восьми утра", - пояснила "ОГ" пресс-секретарь АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" Светлана Тимченко.
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