Медведев уволил Онищенко

Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил Геннадия Онищенко от должности помощника главы российского кабмина. Соответствующее распоряжение Медведева опубликовано на портале правовой информации.

— Освободить Онищенко Геннадия Григорьевича от должности помощника председателя правительства Российской Федерации Медведева Д. А. по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной Думы, — сообщается в документе.

Геннадий Онищенко возглавлял Роспотребнадзор России с 2004 по 2013 год. В октябре он был назначен на должность помощника премьер-министра. Спустя три года Онищенко был избран депутатом Госдумы.