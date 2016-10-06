Медведев уволил Онищенко

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22 часа назад
Уральским банкам станет труднее кредитовать региональный бизнес
Новые правила Центробанка ещё больше ограничат доступ к кредитным ресурсам
23 часа назад
Президент РФ дал установки новой Госдуме и провёл кадровые изменения в Кремле
Выступая на первом заседании новой Госдумы, Владимир Путин первым делом напомнил депутатам, в чём сила России
23 часа назад
Рогозин предложил Путину сменить руководство УВЗ
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, написал письмо Президенту РФ Владимиру Путину
4 октября 2016
Артёмовские думцы с 15-го раза приняли поправку в устав муниципалитета
На первом заседании думы Артёмовского ГО депутаты нового созыва практически единогласно проголосовали за принятие в устав муниципалитета поправки, предполагающей переход на выборы главы по пятой модели (когда мэра выбирают депутаты из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией). Дума прошлого созыва не смогла это сделать 14 раз.
4 октября 2016
Владимир Путин увеличил популярность российского мороженого в Китае
Благодаря традиционному вкусу российское мороженое постепенно становится одним из самых популярных импортных товаров в Поднебесной
3 октября 2016
Свердловские депутаты определились с должностями в Госдуме
Завтра на первом заседании нового созыва Госдумы РФ будут приняты все кадровые решения. Руководящие посты готовятся занять два свердловских депутата: фракция «Единой России» утвердила кандидатуру Павла Крашенинникова на должность главы объединённого комитета по конституционному, гражданскому и уголовному законодательству, а бывшего министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Бидонько выдвинула на должность замглавы комитета по транспорту и строительству.
29 сентября 2016
Первое «заседание»
Избранные депутаты регионального Заксобрания получили мандаты и озвучили планы на будущее.
28 сентября 2016
Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между УВЗ и «Альфа-банком»
Арбитражный суд Челябинской области вчера, 28 сентября, утвердил мировое соглашение по иску «Альфа-банка» к корпорации «Уралвагонзавод» по долгу. Об этом «ОГ» сообщили в суде.
27 сентября 2016
«За меня голосовали коллеги и пациенты»
Неделю назад в 35 муниципалитетах области прошли выборы в местные думы. «ОГ» спросила новых депутатов, с какими задумками они пришли в думы и успели ли включиться в рабочий процесс.
27 сентября 2016
После выборов в органах власти произошли кадровые изменения
24 сентября в Москве состоялось заседание Высшего совета и Генерального совета партии «Единая Россия», где некоторые назначения вызвали явный резонанс.