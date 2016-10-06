Лучшая акушерка Среднего Урала живёт в Краснотурьинске

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55 минут назад
Байкаловские поисковики нашли прах солдата-земляка
В редакцию «ОГ» обратилась 59-летняя жительница Екатеринбурга Татьяна Моденова. Всю жизнь она с родственниками считала, что её дядя Иван Львович Панкратьев, родившийся в 1916 году в селе Ларино Байкаловского района, может быть жив: в 1942 году он пропал без вести на войне.
час назад
Нынче в моде брадобреи
Интересное явление наблюдается в Екатеринбурге да и во всей стране: повсеместно стали появляться барбершопы. В английском языке барбер — парикмахер, цирюльник, брадобрей, в общем, а шоп на этом же языке — не только магазин, но и лавочка, салон, если хотите. Ещё одно значение слова «барбершоп» — мужской парикмахер.
час назад
Храм с сурдопереводом
В одной из церквей Екатеринбурга проводятся богослужения для инвалидов по слуху.
час назад
Нуждающимся мамам будут выдавать вещи для новорождённого
Пелёнки, пустышки, подгузники, бутылочки— всё самое необходимое для первого года жизни малыша каждая нуждающаяся мама должна получать бесплатно. С такой инициативой выступил благотворительный фонд «Мамино счастье», представив сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге пилотный вариант проекта «Я родился».
16 часов назад
Три свердловские епархии объединились
Пять лет назад (в 2011 году) решением Священного Синода Русской православной церкви была образована Екатеринбургская митрополия.
22 часа назад
Вода из недр земных
Скважины вокруг Екатеринбурга бурят на глубину 50 метров
22 часа назад
Дачный клозет
Как бы ни замалчивалась «туалетная тема», а близка она каждому. И садоводы нередко строительство на участке начинают именно с этого объекта.
22 часа назад
13 свердловских учителей стали Почётными работниками общего образования РФ
Вчера в ККТ «Космос» прошёл торжественный приём, посвящённый Дню учителя. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил лучших педагогов региона с их профессиональным праздником.
22 часа назад
А у нас водопровод. Вот!
Будем считать, что скважина у нас есть, она в коробе, утеплена и вполне может функционировать зимой. Дело за водопроводом!
22 часа назад
Законопроект о садоводах забраковали
В Общественной палате области состоялось обсуждение проекта федерального закона
«О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».