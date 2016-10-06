Лучшая акушерка Среднего Урала живёт в Краснотурьинске

Первое место в конкурсе профессионального мастерства "Славим человека труда!" в номинации "Лучшая акушерка" завоевала старшая акушерка Краснотурьинской горбольницы Кристина Манапова.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, второе место заняла акушерка родового блока ГКБ № 14 Екатеринбурга Лидия Ивашева, третье — её коллега из родового отделения перинатального центра Демидовской больницы (Нижний Тагил) Олеся Доронина.

Они стали лучшими среди 21 участницы конкурса, представлявших 19 медучреждений Свердловской области. Конкурсантки состязались в ходе двух этапов: теоретического (из 60 заданий) и практического (на современных медицинских симуляторах).