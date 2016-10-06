В Екатеринбурге открывается новая площадка Октябрьского филиала МФЦ
6 октября 2016, 15:30
7 октября.11:30. В БЦ "Антей" пройдёт открытие новой площадки Октябрьского филиала МФЦ и состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса "Лучший многофункциональный центр Свердловской области".
Планируется, что участниками мероприятия станут и.о. вице-премьера областного правительства – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко и и.о. министра экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко.
Мероприятие пройдёт по адресу: улица Малышева, 53.
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