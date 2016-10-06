В Екатеринбурге пройдёт конкурс среди сборщиков электронных систем в рамках проекта "Славим человека труда!"

6 октября 2016, 15:37

7 октября.08:40. В Екатеринбурге начнётся областной конкурс "Славим человека труда" в номинации "Лучший сборщик электронных систем".

В соревновании примут участие представители крупнейших промышленных предприятий машиностроительного комплекса: Уральского оптико-механического завода, НПО автоматики, Уральского электромеханического завода, Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь".

По данным министерства промышленности и науки Свердловской области Свердловской области, профессия "сборщик электронных систем" входит в список ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, но конкурс в данной номинации проводится впервые.

Мероприятие пройдёт на площадке Уральского радиотехнического колледжа им. А.С.Попова (улица Крауля, 168).

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