В Екатеринбурге пройдёт конкурс среди кабельщиков в рамках проекта "Славим человека труда!"

7 октября. 09:30. В Екатеринбурге в рамках проекта "Славим человека труда!" состоится ежегодный областной конкурс профессионального мастерства "Лучший кабельщик – электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий".

За звание победителя будут бороться 6 команд, представляющих энергетические и энергостроительные предприятия Среднего Урала – кабельщики организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области

В ходе соревнований конкурсантам предстоит пройти проверку знаний основ техники безопасности, а также выполнить техническое задание – произвести монтаж соединительной муфты Стп-10/70-120-нп для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ.

Место проведения: Екатеринбургский энергетический техникум (улица Умельцев, 1).